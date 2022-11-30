Виртуальная защита: в Китае в трансляциях ЧМ по футболу людям пририсовывают защитные маски от COVID-19

Но, как оказалось, всё куда интереснее. Так, на этот был опубликована вырезка из местной трансляции одной из игр. На ней можно заметить интересный фильтр, наложенный поверх — с его помощью абсолютно все люди в кадре «одеваются» в защитные маски от COVID-19.

Подобные меры сложно назвать действенными или правдоподобными. С другой стороны, в стране до сих пор очень непростая ситуация с коронавирусной инфекцией. Поэтому, возможно, происходящее можно назвать уместным.

Напомним, что ранее из-за карантина завод Foxconn запретил своим сотрудникам покидать территорию предприятия. Это вызвало шквал недовольства и увольнений, что в свою очередь, привело к падению производительности и уменьшению числа выпускаемых iPhone.