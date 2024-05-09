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Наука и технологии
Опубликовано 09 мая 2024, 22:48
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Виртуальные ассистенты оказались недостаточно эмпатичны к людям

Проведено исследование
Согласно новым исследованиям, виртуальные ассистенты, такие как Alexa и Siri, пока еще далеки от идеала в отображении эмпатии по сравнению с людьми. Ученые из университетов Корнелла, Олин и Стэнфорда провели эксперимент, проверяя способность искусственного интеллекта проявлять эмпатию к различным группам людей.
Виртуальные ассистенты оказались недостаточно эмпатичны к людям

© Ferra.ru

Исследователи обнаружили, что разговорные агенты часто делают субъективные оценки о различных идентичностях и могут поощрять даже вредные идеологии. Это вызвало обеспокоенность относительно потенциальных негативных последствий использования искусственной эмпатии в таких областях, как образование и здравоохранение.

В целом, исследователи отметили, что разговорные агенты получают высокие оценки за эмоциональные реакции, но плохо справляются с интерпретацией и исследованием пользовательского опыта.

Эксперты призывают к более критическому взгляду на использование искусственной эмпатии и развитию мер для смягчения ее потенциальных вредных последствий.