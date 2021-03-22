Наука и технологии
Сегодня в 08:31
Виртуальный дом на Марсе продали за почти 40 миллионов реальных рублей
А говорят, на дворе финансовый кризис...
Новая «золотая лихорадка», сформированная вокруг технологии NFT продолжает развиваться. Так, например, дизайнер из Торонто создала виртуальный дом на Марсе и продала его за 515 тыс долларов или почти 40 млн рублей.
Речь идёт о работе художницы и архитектора Кристы Ким, пишет The Real Deal. Изначально девушка просила за свою работу 30 эфириумов, но по итогу аукциона работу оценили в 288 единиц криптовалюты. На момент написания этой новости, сумма как раз равняется 515 тыс долларов.
Напомним, что NFT-токены — это возможность купить оригинал предмета цифрового искусства или просто цифрового объекта. За последнее время, с помощью NFT, продали оригинальная анимация Nyan Cat, первый пост в Twitter и т.д.