Виртуальный дом на Марсе продали за почти 40 миллионов реальных рублей

Речь идёт о работе художницы и архитектора Кристы Ким, пишет The Real Deal. Изначально девушка просила за свою работу 30 эфириумов, но по итогу аукциона работу оценили в 288 единиц криптовалюты. На момент написания этой новости, сумма как раз равняется 515 тыс долларов.

Напомним, что NFT-токены — это возможность купить оригинал предмета цифрового искусства или просто цифрового объекта. За последнее время, с помощью NFT, продали оригинальная анимация Nyan Cat, первый пост в Twitter и т.д.