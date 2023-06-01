Вирус COVID-19 оказался заразен и для кошек

В ходе научной работы было выявлено, что заражённые кошки могут передавать вирус своим сородичам, но при этом продолжительность заразности у кошек была недолгой — она длилась чуть более одной трети дня.

Исследование не рассматривало передачу вируса от кошек к людям, так как все сотрудники, работающие с животными, принимали специальные меры предосторожности.

В будущем планируется изучение восприимчивости различных видов животных к SARS-CoV-2 и рисков передачи вируса. Это может быть полезно на случай ещё более опасной мутации инфекции.