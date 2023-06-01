Вирус COVID-19 оказался заразен и для кошек

09:03, 01 июня 2023
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Вирус COVID-19 оказался заразен и для кошекПравда, заразность длилась всего-ничего
Учёные из Вагенингенского университета в Нидерландах провели исследование, подтверждающее, что домашние кошки тоже могут быть заражены и передавать вирус SARS-CoV-2 другим кошкам и окружающим.
В ходе научной работы было выявлено, что заражённые кошки могут передавать вирус своим сородичам, но при этом продолжительность заразности у кошек была недолгой — она длилась чуть более одной трети дня.
Исследование не рассматривало передачу вируса от кошек к людям, так как все сотрудники, работающие с животными, принимали специальные меры предосторожности.
В будущем планируется изучение восприимчивости различных видов животных к SARS-CoV-2 и рисков передачи вируса. Это может быть полезно на случай ещё более опасной мутации инфекции.