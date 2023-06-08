«Вирус Gucci»: россиянам начали рассылать вирусы на почту от лица известных брендов.Вирус попадает на компьютер жертвы через поддельное письмо на электронной почте
В России появились сообщения о том, что пользователи получают письма от лица известных брендов, после чего теряют доступ к своим данным
В России выявлена опасная почтовая рассылка, которая приходит якобы от имени известного модного бренда Gucci. Пользователям предлагается перейти на фейковый сайт и скачать файл, содержащий вирус. Об этом сообщают эксперты компании F.A.С.С.T., которая борется с киберпреступностью, в своём Telegram-канале.
Рассылку обнаружила система защиты электронной почты Business Email Protection от F.A.С.С.T. Злоумышленники использовали метод спуфинга(подмены одного имени другим), чтобы скрыть истинный адрес отправителя.
По результатам анализа, эксперты выяснили, что в письмах получателям предлагается ознакомиться с коллекцией Gucci на следующий сезон. Однако ссылка из письма ведёт на опасный сайт, с которого загружается архив с вредоносным содержимым.
Домен gucci-moscow, на котором находится этот сайт, был зарегистрирован недавно. На главной странице сайта предлагается скачать каталог с модной одеждой.