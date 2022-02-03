Вирусолог: когда закончится пандемия COVID-19

Вирусолог: когда закончится пандемия COVID-19И от чего это зависит
Свою версию выдвинул директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов. По мнению специалиста, нынешнее положение вещей продлится до 2024 года включительно.
Если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать ещё в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год <...> Но всё будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета и будет ли уровень нашего коллективного иммунитета поспевать за вариабельностью вируса.
Отметим, что ранее его коллега Сергей Нетесов рассказал, как долго продлится свежая волна COVID-19 в России. Она, по мнению учёного, закончится примерно через 2-4 месяца.