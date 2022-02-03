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Вирусолог: когда закончится пандемия COVID-19

И от чего это зависит
В последние месяцы по сети то и дело ходят разговоры о скором окончании пандемии коронавируса. Но так или это как скоро эпидемия закончится на самом деле?
Вирусолог: когда закончится пандемия COVID-19

Свою версию выдвинул директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов. По мнению специалиста, нынешнее положение вещей продлится до 2024 года включительно.

Если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать ещё в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год <...> Но всё будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета и будет ли уровень нашего коллективного иммунитета поспевать за вариабельностью вируса.

Михаил Щелканов

Отметим, что ранее его коллега Сергей Нетесов рассказал, как долго продлится свежая волна COVID-19 в России. Она, по мнению учёного, закончится примерно через 2-4 месяца.

Источник: РИА Новости
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