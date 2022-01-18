Вирусолог отказался соглашаться с выводами ВОЗ об омикрон-штамме COVID-19

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Вирусолог отказался соглашаться с выводами ВОЗ об омикрон-штамме COVID-19И даже аргументированно объяснил свою позицию
Некоторое время назад ВОЗ заявил о меньшей опасности омикрон-штамм коронавируса из-за менее тяжкого протекания болезни при нём. Но, как стало известно, с выводами организации не согласен вирусолог Центра имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.
По его словам, у новой мутации COVID-19 другая опасность. Заключается она в его большей заразности.
Много людей заболевает — смертей будет не меньше. Скажем, у него летальность в два раза ниже, а заболевает в два раза больше людей. Летальность останется примерно на том же уровне. И мы видим на примере других стран, что летальность при приходе омикрона она примерно держится на том же уровне, что и была на спаде дельты.
Анатолий Альтштейн
Специалист также отметил, что на сегодняшний день показатели смертности в России никак не связаны с омикроном — мы всё ещё сталкиваемся с последствиями дельта-штамма. Прямо сейчас на больничных койках умирают люди, которые заболели ещё в конце декабря или начале января.
Источник: Lenta.ru