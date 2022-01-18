Вирусолог отказался соглашаться с выводами ВОЗ об омикрон-штамме COVID-19

Много людей заболевает — смертей будет не меньше. Скажем, у него летальность в два раза ниже, а заболевает в два раза больше людей. Летальность останется примерно на том же уровне. И мы видим на примере других стран, что летальность при приходе омикрона она примерно держится на том же уровне, что и была на спаде дельты.