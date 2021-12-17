Вирусолог: повреждение клеток при COVID-19 схоже со старением

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Вирусолог: повреждение клеток при COVID-19 схоже со старениемТак что стоит быть аккуратнее
Российский врач-вирусолог Максим Скулачёв поделился подробностями о повреждении клеток сосудов при коронавирусе. Оказалось, что этот процесс напоминает тот, с которым человек сталкивается при старении.
При этом специалист отметил, что основная «мишень» COVID-19 — это сосуды и их эндотелии, представляющие собой внутренний слой кровеносных сосудов. И те повреждения, которые инфекция наносит по ним, вполне сравнимы с таковыми при старении.
В итоге появляется такая концепция, которой и я сторонник, что COVID-19 и старение используют одни и те же механизмы.
Напомним, что ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова также предупредила жителей страны об ускорении старения в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Она приводила примерно те же доводы, что и Скулачёв.
Источник: URA.RU