Вирусолог предложил заражать людей коронавирусом для лечения рака

Как рассказал вирусолог Петр Чумаков, коронавирус может иметь потенциал для лечения рака. Он заметил, что некоторые онкологические пациенты, переболевшие COVID-19, испытывали значительное облегчение. Это связано с тем, что вирусы имеют способность бороться с раком, поскольку опухолевые клетки утрачивают свою защиту от вирусов, что позволяет им размножаться.

Чумаков предполагает, что коронавирус может быть использован как онколитический препарат, но для этого необходимо устранить его инфекционность, чтобы он не представлял опасности. Однако он также считает, что использование коронавируса для лечения рака не является наилучшим вариантом, так как уже существуют менее опасные вирусы, которые используются в качестве онколитической терапии. Чумаков упомянул энтеровирусы как пример вирусов, применяемых в лечении рака.

Учёный подчёркивает, что использование вирусов в лечении рака может быть эффективным только в индивидуальных случаях, поскольку результаты могут различаться в зависимости от конкретного пациента.