Вирусолог предсказал, где появится новый суперштамм коронавируса

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Вирусолог предсказал, где появится новый суперштамм коронавирусаИ почему в других странах это вряд ли произойдёт
Последние месяцы по планете ходит омикрон-вариант COVID-19. Но где ждать появления следующего суперштамма? Об этом рассказал врач-вирусолог Павел Волчков.
Так, если новая супермутация и появится, то произойдёт это скорее всего в «регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу». К таковым специалист отнёс Китай и страны Южной Азии.
В Китае живет 1,5 млрд фактически непереболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: 1,5 млрд непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться.
Павел Волчков
В то же время эксперт отметил, что в других странах новым вариантам коронавируса появляться труднее. Связано это с отсутствием достаточной ресурсной базы — большинство людей в них уже столкнулись с вирусом.
Источник: Известия