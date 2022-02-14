Сегодня в 08:01

Вирусолог предсказал, где появится новый суперштамм коронавируса

И почему в других странах это вряд ли произойдёт

Последние месяцы по планете ходит омикрон-вариант COVID-19. Но где ждать появления следующего суперштамма? Об этом рассказал врач-вирусолог Павел Волчков.