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Вирусолог раскритиковал слова создателей вакцины "Спутник-V"

И высказался о статистике заболевших
Вакцинация от коронавирусной инфекции является самым надежным средством защиты от вируса. Она снижает риск летального исхода до десяти раз, сообщил вирусолог Александр Шестопалов, доктор биологических наук, усомнившись в словах Александра Гинцбурга.
Вирусолог раскритиковал слова создателей вакцины "Спутник-V"

Как утверждает врач, вероятность смерти при COVID-19 у невакцинированных пациентов достигает 5%. Он подчеркнул, что хоть доля привитых граждан среди пациентов с коронавирусом и достигает 18%, данный показатель является нормой. По словам Шестопалова, вакцинироваться стоит в любом случае, поскольку это дает дополнительную защиту.

Если ты вакцинирован и заболел, то летальность 0,5% от заболевших, а если не вакцинирован, то из заболевших — 5%. Снижение в десять раз — это много. Говоря о 100% защиты, Гинцбург может говорить про всё, что угодно. По сути сейчас идёт эксперимент и эти заявления чисто теоретические. Сейчас, вакцинируя, мы видим, что есть на самом деле. Думаю, что эта цифра в 18% заболевших в рамках нормы и не должна пугать

Александр Шестопалов
Вирусолог

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Источник: Общественная Служба Новостей
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