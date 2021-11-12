Вирусолог раскритиковал слова создателей вакцины "Спутник-V"И высказался о статистике заболевших
Как утверждает врач, вероятность смерти при COVID-19 у невакцинированных пациентов достигает 5%. Он подчеркнул, что хоть доля привитых граждан среди пациентов с коронавирусом и достигает 18%, данный показатель является нормой. По словам Шестопалова, вакцинироваться стоит в любом случае, поскольку это дает дополнительную защиту.
Если ты вакцинирован и заболел, то летальность 0,5% от заболевших, а если не вакцинирован, то из заболевших — 5%. Снижение в десять раз — это много. Говоря о 100% защиты, Гинцбург может говорить про всё, что угодно. По сути сейчас идёт эксперимент и эти заявления чисто теоретические. Сейчас, вакцинируя, мы видим, что есть на самом деле. Думаю, что эта цифра в 18% заболевших в рамках нормы и не должна пугать
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