Вирусолог заявил, что почти все заражения COVID-19 связаны "итальянской мутацией"

Выдержки из интервью привело издание Weser-Kurier. Вирусолог считает, что 99,5 % случаев инфицирования коронавирусной инфекцией связаны с “мутацией из Северной Италии”. По его словам, COVID-19 подвергся генетической модификации, которая привела росту его заразности. Более того, Кекуле отметил, что “итальянская мутация” вируса более заразна, чем ее изначальный “уханьский вариант”.

”Вирус, который сейчас свирепствует в мире, - это не вирус из Уханя. Это вирус из Северной Италии. Дело обстоит так, что вирус является вариантом того, который, собственно говоря, впервые появился в Северной Италии”, - заявил Кекуле.