Вирусы научились распространять через подписанные Microsoft драйверы

Речь идёт о способе, при котором хакеры используют для этих целей драйверы, подписанные Microsoft. Таким образом злоумышленники могли безнаказанно заражать компьютеры ничего не подозревающих пользователей.

Сообщается, что используя новый метод, преступники разворачивали программу-вымогатель Cuba.