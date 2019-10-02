Visa и Mastercard "кинули" криптовалюту Facebook

По данным американского издания The Wall Street Journal, руководители некоторых компаний, обещавших свою поддержку Facebook, в конечном итоге приняли решение об отказе от публичной поддержки Libra, несмотря на то, что социальная сеть неоднократно просила сделать это. Также, если верить данным анонимных источников издания, Visa вместе с Mastercard и другими компаниями на данный момент заняты полным пересмотром своей роли и участия в амбициозном проекте компании Марка Цукерберга.

Но это все слухи. Что же касательно официальной информации, то ее по этому вопросу не стоит ждать в ближайшее время — как стало известно, члены Libra Association будут собраны в рамках одной встречи лишь завтра, в Вашингтоне. Там компании примут решение о дальнейшей стратегии, которой они будут придерживаться. И лишь через какое-то время после принятия решения, станет известно, продолжат ли Visa и Mastercard поддерживать Facebook Libra.