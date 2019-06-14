Visa и Mastercard заставят отдать систему безопасности российской компании

Депутаты Государственной думы могут обязать международные платежные системы, такие как Visa и Mastercard, передать функцию аутентификации клиентов банков для онлайн-платежей в Национальную систему платежных карт, которая является дочерней компанией Центробанка. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на поправки ко второму чтению в закон о национальной платежной системе.

Речь идет о протоколе 3D Secure. Он обеспечивает дополнительную безопасность при оплате картой в интернете. На мобильный телефон плательщика отправляется SMS с динамическим кодом. Эта процедура позволяет удостовериться, что платеж совершает сам держатель карты.

На данный момент запросы по 3D Secure обрабатывают сами Visa и Mastercard с банками-эмитентами. По оценке экспертов, если платежи начнут проводить через НСПК, то безопасность снизится.