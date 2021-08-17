Visa обвинила Wildberries в дополнительных комиссиях для держателей международных платёжных систем

Как сообщает источник, в Visa заявили о неприемлемости таких нововведений и отметили, что у покупателя должна быть свобода в выборе средств и способов оплаты. «Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнёром, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными», — отметили в Visa.

В Wildberries прокомментировали позицию Visa и отметили, что не вводили никаких комиссий, а «отдельно выделили тариф платёжных систем».

Напомним, с 16 августа компания Wildberries ввела комиссию в 2% за оплату через карты Visa и Mastercard. Таким образом онлайн-ритейлер предложил экономить на комиссиях с помощью российских платёжных систем — SberPay, «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП).