Visa тестирует снятие наличных на кассе магазинов

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз международной платежной системы.

Пилотный проект запущен в Московской области в Истринском районе. Сервис тестируют в партнерстве с сетью сыроварен «Русский пармезан» и Россельхозбанком. Впоследствии его планируют запустить по всей России по картам других банков.

Сейчас снять деньги можно только в магазинах, расположенных в Истринском районе Московской области. Для этого необходимо совершить покупку и оплатить товар картой или смартфоном, операцию достаточно подтвердить отпечатком пальца или PIN-кодом.

Летом также станет доступна услуга Сбербанка «Покупка с выдачей» — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные.