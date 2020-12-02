Visa запустила карту с бонусами в биткоинах

Так, владельцы кредитной карты Bitcoin Rewards получат порядка 1,5% бонусов от своих покупок в виде криптовалюты, а также дополнительные 250 долларов в биткоинах, в том случае, если траты с карты составят более 3 тысяч долларов в течении первых трех месяцев эксплуатации карты. Что касается суммы обслуживания карты, она соответствует 200 долларам в год.

Известно, сам выпуск карты Bitcoin Rewards будет осуществлен банком Evolve Bank & Trust в следующем году, однако уже сейчас можно оформить заявку на ее получение.