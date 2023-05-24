Витамин D оказался важен для предотвращения психических проблем у детей

Учёные из Финляндии провели исследование с участием 346 детей в возрасте от двух недель до двух лет. Всех малышей разделили на две группы. Одна группа получала стандартную ежедневную дозу витамина D в 10 микрограммов, вторая — в три раза больше, то есть 30 микрограммов.

Когда детям исполнилось от 6 до 8 лет, их родителям предложили заполнить опросник, чтобы оценить наличие психиатрических симптомов.

Выводы учёных были однозначны: ежедневный прием витамина D сверх стандартной дозы помогает снизить риск психических проблем в школьном возрасте. Дети, получавшие более высокую дозу витамина, меньше страдали от подавленного настроения, тревоги и замкнутого поведения.

В частности, было замечено, что у 11,8% детей, принимавших стандартную дозу витамина D до двухлетнего возраста, имелись психические расстройства. В то же время среди детей, которые получали увеличенную дозу, такие проблемы наблюдались лишь у 5,6%.