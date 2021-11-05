Витамин С оказался способен спасти от тяжёлой формы коронавируса

Специалисты пришли к выводу, что витамин С повышает темпы выздоровления от коронавируса на 70 процентов. Как уточнила Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии, один из авторов исследования, у тех пациентов, которые принимали витамин С, повысился уровень кислорода в крови и снизились маркеры воспаления.



Она назвала и эффективную дозу: от 6 граммов до 24 граммов внутривенно.



Ранее стало известно, что ученые Института общественного здравоохранения, Медицинского центра по делам ветеранов и Научного центра здравоохранения Техасского университета выяснили, что защита против коронавируса, обеспечиваемая любыми типами вакцин, снизилась.



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