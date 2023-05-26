Витаминные комплексы оказались полезны для умственных способностей стариков

В свежем исследовании участвовали более 3500 людей в возрасте от 60 лет и старше. Участникам предлагалось проходить ежегодное онлайн-тестирование на память и когнитивные навыки в течение трёх лет.

Некоторым из них также предлагалось принимать поливитаминные добавки, в то время как остальные использовали плацебо.

По итогам эксперимента стало очевидно, что те, кто принимал поливитаминные добавки, значительно лучше справлялись с тестами на память в течение всего года наблюдений. Этот эффект сохранялся на протяжении всех трёх лет.

Что интересно, наибольший эффект был замечен у участников с сердечно-сосудистыми заболеваниями в прошлом.

Ученые предполагают, что регулярный приём мультивитаминов может быть простым и экономически выгодным способом помочь пожилым людям замедлить потерю памяти.