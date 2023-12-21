«Витают в облаках»: стало известно, как часто российский бизнес использует облачные технологии

Большинство крупных ритейлеров в России (92%) предпочитают использовать облачные сервисы, чем собственные центры обработки данных и серверы, согласно исследованию КРОК. Интересно, что с 2022 года многие из них перешли на российские облачные платформы, чтобы избежать зависимости от единственного поставщика. Этот тренд стимулируется необходимостью быстрого запуска ИТ-проектов, а розничные сети используют облака для всего, начиная от приложений и сред разработки до резервных копий.

Для ритейлеров приоритетные задачи включают привлечение и удержание клиентов (41%) и расширение бизнеса (36%). Облачные сервисы, предоставляя возможность масштабирования и проверки гипотез, становятся ключевым инструментом для достижения этих целей. Компании, такие как «Бюро 1440», планируют предоставить коммерческий спутниковый интернет до 2027 года, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокоскоростной доступ в удалённых регионах.