Vivo подтвердила скорый выход MR-шлема Vision и показала новинку вживую

Как сообщил топ-менеджер компании Хан Боксяо, подготовка к презентации уже идет, а подробности появятся в ближайших анонсах.

К слову, Vivo недавно открыла центр MR-опыта, где избранные пользователи смогли протестировать новинку. По словам Хана, гарнитура отличается тремя ключевыми качествами.

Во-первых, это очень легкое и комфортное устройство — по ощущениям сравнимое с наушниками AirPods Max. Во-вторых, дизайн минималистичный и премиальный, с высоким качеством отделки.