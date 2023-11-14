Vivo представила умные часы Watch 3, подозрительно напоминающие Google Pixel Watch

Эти часы, выпущенные в единственном размере, стали первыми устройствами, работающими на собственной операционной системе компании — BlueOS.

Vivo Watch 3 доступны в двух дизайнах и цветах, с двумя стилями ремешков из разных материалов.

Корпус часов имеет ширину 46,1 мм и весит всего 36 г. Оснащены они 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей и функцией постоянного отображения времени.

Дизайн часов с круглым корпусом и безрамочным изогнутым стеклом вызывает ассоциации с Google Pixel Watch. Версия с кожаным ремешком имеет двойные ушки, в то время как модель с силиконовым ремешком выполнена без ушек.

Vivo Watch 3 управляются с помощью нержавеющей вращающейся короны, которая также служит кнопкой, и второй кнопкой снизу.

Они поддерживают сторонние приложения и имеют встроенный магазин для их установки. BlueOS включает интеграцию помощника Jovi от Vivo, а также обширный каталог функций мониторинга здоровья и фитнеса.

Часы оснащены датчиком Star Ring для отслеживания пульса и уровня кислорода в крови, а также функциями отслеживания сна и бегового тренера.

Аккумулятор емкостью 505 мАч обеспечивает до 16 дней работы без Bluetooth, до 8 дней в режиме Bluetooth с уведомлениями и до 3 дней при интенсивном использовании со всеми включенными функциями.

Vivo Watch 3 предлагаются в версиях только с Bluetooth и с eSIM. Цены начинаются от €140 за модель с силиконовым ремешком.