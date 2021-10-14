Vivo привезли в Россию компактные bluetooth-наушники с высококачественным звуком aptX Adaptive HD

В линейку вошли две модели — vivo TWS 2 ANC и vivo TWS 2e. vivo TWS 2 ANC представляют из себя первые наушники бренда с поддержкой активного шумоподавления. Так, наушники постоянно мониторят окружающий шум и компенсируют его обратной звуковой волной. Причем устройство может автоматически регулировать интенсивность шумоподавления, но при желании в этот процесс может вмешаться и пользователи, регулируя работу данной опции. Отметим также внедрение в гарнитуру технологии DEEP-HD Audio: aptX adaptive HD кодека и QHS 6Mbps для передачи Hi-Fi звука.

TWS 2e, в свою очередь, оснащены двумя направленными микрофонами TWS 2e, обеспечивающими обнаружение и устранение шумов, а также системой акустических звуковых стереоэффектов DeepX 2.0. Что интересно, данная модель способна снижать шум ветра на 148%, благодаря чему во время разговора с пользователем его голос будет оставаться четким даже в условиях езды на велосипеде и пробежки.

Оценили младшую модель в 6 990 рублей, в то время как vivo TWS 2 ANC будут продавать за 9 990 рублей. Старт продаж запланирован на 21 октября.