Vivo впервые представила умные часы в дизайне Apple Watch

Новинка получила название Vivo Watch GT. Часы оснащены 1.85-дюймовым OLED-экраном с разрешением 390 x 450 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

Экран покрыт 2.5D-стеклом и заключён в алюминиевый водостойкий корпус (до 2 ATM) с навигационным колесиком из стали на правой стороне.

Vivo Watch GT поддерживают работу без смартфона благодаря встроенной eSIM, GPS и NFC. Автономность устройства достигает до 21 дня в режиме Bluetooth и до 3 дней при активном использовании eSIM. Батарея ёмкостью 505 мАч заряжается с помощью магнитного коннектора.