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Наука и технологии
Опубликовано 31 мая 2024, 12:02
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Vivo впервые представила умные часы в дизайне Apple Watch

Выглядят дорого-богато
Vivo представила свои первые умные часы в прямоугольном дизайне, напоминающем Apple Watch.
Vivo впервые представила умные часы в дизайне Apple Watch
© Vivo

Новинка получила название Vivo Watch GT. Часы оснащены 1.85-дюймовым OLED-экраном с разрешением 390 x 450 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

Экран покрыт 2.5D-стеклом и заключён в алюминиевый водостойкий корпус (до 2 ATM) с навигационным колесиком из стали на правой стороне.

Vivo Watch GT поддерживают работу без смартфона благодаря встроенной eSIM, GPS и NFC. Автономность устройства достигает до 21 дня в режиме Bluetooth и до 3 дней при активном использовании eSIM. Батарея ёмкостью 505 мАч заряжается с помощью магнитного коннектора.

Vivo впервые представила умные часы в дизайне Apple Watch
© Vivo

Поддерживаются более 100 спортивных режимов. Часы совместимы с устройствами на Android и iOS благодаря Bluetooth 5.3 LE.

Vivo Watch GT будут доступны в продаже с 14 июня в Китае по цене около 10 000 рублей за версию с силиконовым ремешком и 11 000 рублей за версию с кожаным ремешком.

Источник:Vivo
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vivo
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#Apple Watch
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#умные часы