Vivo запатентовала кольцо для измерения веса

Известно, что сам патент был зарегистрирован под номером CN112595402A. В нем описывается устройство и способ определения веса, предполагающий использование как внешней, так и внутренней стенки кольца. Согласно опубликованным данным, со стороны пальца кольцо имеет датчик давления. Кроме того, в него также интегрировали датчик движения, который выявляет смещение внутри кольца.

По задумке, во время первого использования пользователь, посредством мобильного приложения, должен уточнить свой пол, вес, рост и палец, на который будет надето кольцо. Впоследствии алгоритм запомнит эти показатели и начнет отслеживать вес владельца в реальном времени.