Наука и технологии
Сегодня в 08:58
Vivo запатентовала кольцо для измерения веса
В режиме реального времени
Китайская компания Vivo оформила патент на кольцо, способное измерять вес человека в реальном времени. Для этого в устройство добавили фирменный датчик.
Известно, что сам патент был зарегистрирован под номером CN112595402A. В нем описывается устройство и способ определения веса, предполагающий использование как внешней, так и внутренней стенки кольца. Согласно опубликованным данным, со стороны пальца кольцо имеет датчик давления. Кроме того, в него также интегрировали датчик движения, который выявляет смещение внутри кольца.
По задумке, во время первого использования пользователь, посредством мобильного приложения, должен уточнить свой пол, вес, рост и палец, на который будет надето кольцо. Впоследствии алгоритм запомнит эти показатели и начнет отслеживать вес владельца в реальном времени.