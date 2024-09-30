VK Cloud получила государственный сертификат безопасности

Платформа Private Cloud, предназначенная для создания частного облака, получила сертификат ФСТЭК России, что открывает новые возможности для пользователей VK Cloud. Этот сертификат позволяет строить и аттестовывать безопасную облачную инфраструктуру, в которой можно размещать важные объекты критической информационной инфраструктуры. По требованиям безопасности, Private Cloud соответствует 4 уровню доверия и 4 классу защиты, что делает его подходящим для множества задач.

Сертифицированная платформа может использоваться в различных государственных системах и автоматизированных процессах, которые требуют высокой степени защиты. Это касается информационных систем, персональных данных и общедоступных ресурсов. Благодаря этому сертификату, компании могут быть уверены в безопасности своих данных и процессов, что особенно важно в современных условиях.

Кроме того, Private Cloud обновил свои сервисы, позволяя собирать и хранить события из бизнес-приложений и IT-систем. Новая версия платформы поддерживает несколько зон доступности, что помогает сохранить стабильность IT-инфраструктуры даже в экстренных ситуациях. Также доступны преднастроенные базы данных Postgres Pro и Redis Cluster, что увеличивает скорость обработки данных и упрощает управление для администраторов. Все обновления можно получить без остановки работы, что делает использование Private Cloud ещё более удобным и безопасным.