VK добавил функции ИИ в поиск по видео

VK добавил функции ИИ в поиск по видеоДля улучшения результатов поисковой выдачи
Сервис «VK Видео» представил обновлённые поисковые алгоритмы, благодаря которым пользователи смогут легче находить интересующий их контент. Новые модели на основе искусственного интеллекта увеличивают релевантность результатов поиска, что помогает выделять авторов и их видео. Если при поиске появится канал с похожим названием, в выдаче будет отображаться иконка этого канала, а также созданный им контент.
Теперь пользователи могут быстрее подписываться на любимых авторов и переходить на их страницы. В результате поиска первыми будут показываться видео, загруженные самими авторами, а видео с их участием будут находиться ниже в списке. Это обновление особенно полезно для контента, связанного с инфлюенсерами и различными шоу.
В компании уверены, что такие изменения станут отличным инструментом для авторов, желающих привлечь новую аудиторию. Улучшенная видимость каналов и контента в результатах поиска упрощает задачу для пользователей, позволяя им легче находить и подписываться на своих любимых авторов.