VK добавил ИИ в программу для аналитики онлайн-проектов

Система аналитики MyTracker добавила AI-ассистента, который поможет пользователям получать отчёты о состоянии онлайн-проектов без лишних усилий. Новая функция на базе больших языковых моделей самостоятельно формулирует запросы и создаёт понятные отчёты для мобильных приложений и сайтов. Это позволит командам сосредоточиться на развитии проектов, не тратя время на сложные настройки.

Теперь пользователям достаточно описать запрос простыми словами, например, «Сколько запусков приложения было за месяц?» или «Какие характеристики у новой аудитории за май?». Виртуальный помощник сам подберёт необходимые метрики, отправит запрос в систему и выдаст готовый отчёт. Это значительно упрощает работу с аналитикой, особенно для тех, кто не знаком с тонкостями интерфейса или специфическими метриками.

Руководитель направления VK AI Иван Емельянов отметил, что AI-ассистент — это пример автономного решения, которое берет на себя рутинные задачи. По его словам, современные ИИ-агенты умеют не только анализировать информацию, но и решать сложные задачи, снижая нагрузку на специалистов. Теперь пользователю не нужно быть экспертом: достаточно описать нужный результат человеческим языком, а AI-ассистент сделает всё остальное.