VK добавит возможность регистрации через «Одноклассники», Mail.ru и «Вконтакте» на российские сайты

VK представила новый сервис авторизации для бизнеса и разработчиков сайтов и приложений. Теперь компании могут интегрировать VK ID на своих платформах, предлагая пользователям удобный вход через ВКонтакте, Одноклассники или Mail.ru. Это упрощает процесс регистрации и входа, что способствует увеличению конверсии и снижению времени, необходимого для совершения покупок.

VK ID помогает бизнесу объединить различные методы авторизации в одном удобном продукте. Это не только повышает уровень безопасности для пользователей и компаний, но и сокращает затраты на разработку и поддержку системы авторизации. Разработчики могут значительно экономить ресурсы, используя готовое решение VK ID, включающее возможность настройки различных параметров, таких как внешний вид кнопок и порядок предложения методов авторизации.

Сервис VK ID оснащён передовыми технологиями информационной безопасности, включая двухфакторную аутентификацию и поддержку OnePass. Это обеспечивает защиту данных пользователей и снижает риски от несанкционированного доступа и активности ботов на сайтах. VK ID также предоставляет индивидуальные рекомендации по безопасности и помогает владельцам сайтов эффективно обнаруживать и бороться с попытками атак.