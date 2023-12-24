VK нацелилась на сферу услуг, купив крупнейший сервис онлайн-записи

Интернет-гигант VK приобрёл разработчика программного обеспечения Yclients, специализирующегося на онлайн-записи для компаний сферы услуг. В результате этой сделки VK сможет предложить предпринимателям не только рекламу в социальной сети, но и программные решения для управления записями клиентов. После приобретения основатели Yclients покинут компанию, сосредотачившись на международных проектах.

Yclients, владеющий 60% рынка программного обеспечения для малого и среднего бизнеса в области онлайн-записей, будет интегрирован в платформы VK. Компания, оценённая инвесторами в 4–4,5 годовой выручки, привлекала внимание также от МТС и Kismet, контролирующего Avito. Российские аналоги оцениваются ниже зарубежных, но сделка с VK предоставляет новые перспективы для бизнеса Yclients.

Эксперты подчёркивают, что успешность сделки зависит от того, как интеграция Yclients в платформы VK сможет увеличить выручку и прибыль. Возможная синергия, основанная на сотрудничестве социальной сети с CRM-экосистемой Yclients, может привести к новым возможностям для обеих компаний и усилить их конкурентные позиции в рыночной среде.