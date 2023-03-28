VK начала готовиться к возможной блокировке YouTube в России

VK начала готовиться к возможной блокировке YouTube в РоссииГотовь сани летом
Как стало известно, VK ведёт переговоры с крупными операторами связи об установке кэширующих серверов в их сетях, чтобы ускорить загрузку видеоконтента и подготовиться к потенциальному росту трафика в случае закрытия YouTube.
Фото: ВКонтакте
По данным наших коллег из Forbes, компания создаёт собственную службу Content Delivery Network (CDN) — географически распределённую сеть серверов, хранящих популярные копии контента, такие как видео и игры.
Установка кэширующих серверов поможет застраховаться от возможного роста трафика на платформе и снизить расходы на доставку контента. В 2022 году ежедневная аудитория сервисов VK выросла почти на 20%, достигнув 73 млн пользователей, а трафик социальной сети увеличился более чем в два раза.
Создание CDN-сервиса рассматривается как превентивная мера на случай блокировки YouTube, поскольку в этом случае VK испытает мощный всплеск трафика. В настоящее время на YouTube приходится около 35% всего трафика в России.
Вместе с этим VK активно привлекает популярных русскоязычных блогеров с YouTube, чтобы увеличить свой видеотрафик. Поскольку YouTube лишил российских авторов монетизации, отечественные платформы вкладывают всё больше средств в привлечение создателей контента.