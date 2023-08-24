VK начнет скрывать оскорбительные комментарии с помощью ИИ

Искусственный интеллект на «ВКонтакте» будет скрывать оскорбительные и грубые комментарии от пользователей, помещая их под специальной меткой. Эти алгоритмы, основанные на машинном обучении, автоматически выявят такие недружелюбные комментарии и спрячут их, чтобы пользователи могли сами решить, хотят ли они читать эти сообщения.

Пользователи также смогут в любой момент просмотреть скрытые комментарии, если захотят. Эта функция будет внедряться постепенно.

Ранее подобная нейросеть уже использовалась в «VK Клипах» и получила положительную реакцию пользователей. Теперь компания решила расширить её использование на основную платформу «ВКонтакте». Это шаг в направлении улучшения контроля над содержанием и создания более дружелюбной среды в социальной сети.