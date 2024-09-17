VK начнёт платить блогерам процент от рекламы

«VK Видео» запускает новую программу монетизации, которая позволит блогерам и авторам контента зарабатывать больше. Теперь они смогут получать от 50% до 80% дохода от рекламы, показанной в их видеороликах. По информации компании, программа создана с учётом пожеланий и обратной связи от авторов.

С 23 сентября все блогеры и контент-авторы, у которых есть более 5 тысяч подписчиков в «ВКонтакте», смогут присоединиться к программе. Она уже проходит тестирование на небольшой группе авторов, а условия монетизации будут действовать для оригинальных видео продолжительностью более двух минут. Как сообщается, около 70 тысяч авторов планируют подключиться к программе в сентябре.

Вице-президент VK Николай Дуксин отметил, что новая программа поможет авторам значительно увеличить свои доходы. Она направлена на поддержку начинающих и средних блогеров, позволяя им зарабатывать больше, чем по старым правилам. Напомним, что предыдущая программа была ограничена роликами длиной не менее одной минуты, но данные о доходах, которые получали авторы, не раскрывались.