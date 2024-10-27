VK начнёт создавать рекламные тексты с помощью ИИ

VK Реклама обновила инструмент для создания текстов объявлений, сделав его проще и доступнее. Теперь пользователи смогут быстро получать оригинальные и цепляющие тексты для своих баннеров, используя данные о продвигаемом продукте или уникальном торговом предложении (УТП). Этот подход помогает быстрее находить целевую аудиторию и способствует развитию бизнеса, а сам инструмент стал частью стратегии VK по интеграции искусственного интеллекта.

Новый сервис избавляет пользователей от необходимости тратить время на создание креативных текстов или обращаться к сторонним сервисам. Система автоматически создаёт три уникальных варианта текста и подставляет их в нужные поля баннера. Это упрощает запуск рекламных кампаний, особенно для начинающих предпринимателей без опыта в копирайтинге, делая их доступными и удобными.

На этапе настройки баннера система предлагает пользователю ввести ключевые особенности товара или услуги в поле для УТП. ИИ использует эти данные для генерации текстов, которые затем можно изменить или комбинировать, чтобы создать идеальный вариант. Пользователь также может корректировать УТП в любой момент, что позволяет подобрать оптимальные тексты для каждой кампании и даёт больше гибкости в управлении рекламой.