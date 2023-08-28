VK наращивает влияние в сфере доп.образования

Сообщается, что VK объединяет сервисы «Тетрика» и «Учи.Дома» для дополнительного школьного образования, как объявлено в пресс-релизе.

По этой сделке, VK увеличит свою долю в онлайн-школе «Тетрика» до более 90%, с целью укрепления позиций на рынке дополнительного школьного образования. В сообщении отмечается, что оба сервиса ориентированы на индивидуальные занятия с репетиторами по школьным предметам, подготовку к экзаменам и олимпиадам.

Компания считает, что данное объединение поможет VK сконцентрировать свои усилия на развитии образовательных сервисов в сфере репетиторства. При этом оба проекта будут продолжать функционировать под своими собственными брендами.