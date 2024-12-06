VK обновил ленту в приложении социальной сети

ВКонтакте обновила главный экран ленты и интерфейс для создания постов, сделав их более минималистичными и удобными для пользователей. Нововведения ориентированы на улучшение взаимодействия с контентом, с акцентом на визуальные элементы и простоту навигации. По словам Евгения Васильева, директора по продуктам ВКонтакте, обновления стали результатом масштабных исследований, направленных на улучшение пользовательского опыта и расширение возможностей для авторов контента.

После тестирования обновлённая лента привела к росту подписок на сообщества на 16%. Визуальные элементы теперь на первом плане, что помогает пользователям быстрее находить интересных авторов и лучше воспринимать контент. Важно, что фотографии, видео и клипы стали ключевыми элементами, создающими более высокий уровень вовлечённости. Также появилась возможность добавлять музыку к постам, что позволяет создавать атмосферный контент, который легче воспринимается пользователями.

Для авторов контента обновлённый экран создания постов упрощает выбор формата и оформление публикаций, что помогает сделать их более привлекательными и вовлекающими. Это открывает новые горизонты для увеличения вовлечённости и взаимодействия с аудиторией. Обновления будут доступны в мобильной версии уже в ближайшие дни, а в веб-версии — в течение нескольких недель.