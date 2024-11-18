VK обогнал YouTube в России по количеству публикаций и авторов-блогеров

Компания Brand Analytics, разработавшая одноимённую систему для анализа соцсетей, представила результаты исследования о медиапотреблении в России в октябре 2024 года. Согласно этим данным, ВКонтакте остаётся лидером среди социальных сетей по количеству публикаций и авторов контента. В октябре в российских соцсетях было опубликовано 1,815 миллиарда записей, и 378 миллионов из них пришлись на ВКонтакте, что составляет 20% от всех публикаций в соцмедиа. Также ВКонтакте сохраняет лидерство по числу авторов: 22,4 миллиона пользователей создают контент на платформе ежемесячно.

ВКонтакте продолжает активно развивать инструменты для создателей контента, внедряя новые возможности для продвижения и монетизации. Недавно была запущена платформа VK AdBlogger, которая позволяет блогерам и сообществам получать заявки на размещение рекламы от крупных компаний. Также в сентябре была представлена новая программа монетизации в VK Видео, благодаря которой авторы могут зарабатывать от 50 до 80% от дохода, который платформа получает от показов рекламы в их видео.

Как отметил директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев, компания продолжает улучшать свои инструменты, чтобы сотрудничество с платформой стало более выгодным и удобным для всех участников. ВКонтакте активно работает над тем, чтобы обеспечить авторам всё необходимое для создания, продвижения и монетизации контента, предоставляя им новые возможности для заработка.