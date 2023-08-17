VK оказался популярней Telegram как приложение для смартфона

Социальная сеть «ВКонтакте» впервые за 1,5 года обошла Telegram по числу пользователей мобильного интернета, так говорят аналитики компании Big Data МТС, которые изучили анонимные данные оператора.

«ВКонтакте» впервые с начала 2022 года опередила Telegram по популярности среди пользователей мобильного интернета, став самой популярной социальной сетью в России. В июле «ВКонтакте» смогла переломить тенденцию, привлекая 33,1% пользователей всех социальных платформ. Также в тройке лидеров оказались Telegram и «Одноклассники» с 32,8% и 20,6% пользователей соответственно, как сообщается в сообщении.

Сначала Telegram превзошёл «ВКонтакте» по числу пользователей мобильной сети МТС в феврале 2022 года. Вслед за ограничениями доступа к зарубежным социальным сетям в марте, пользователи стали переходить в Telegram, и мессенджер укрепил свою позицию в течение 2022 и 2023 годов, став важным источником новостей и развлечений.

Тем не менее, в общем объёме мобильного интернет-трафика Telegram все равно остаётся лидером, составляя около 60% трафика. У «ВКонтакте» этот показатель составляет 22%, а у «Одноклассников» — 18,7%.