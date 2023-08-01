VK организует медиа лагеря для школьников

VK запускает онлайн-практикум «Проектный лагерь Сферума», предназначенную для школьников и студентов колледжей. Участники программы смогут выбрать между двумя направлениями: «Специальные проекты» и «Контент». Они изучат инструменты продвижения, научатся создавать интересный контент, а также защищать свои проекты и взаимодействовать с целевой аудиторией.

Программа продлится с 16 по 30 августа и потребует восемь академических часов в неделю. Чтобы принять участие, нужно подать заявку до 8 августа и выполнить тестовое задание, включающее написание мотивационного письма и решение кейса по выбранному направлению.

Обучение будет проходить через VK Мессенджер с поддержкой экспертов команды Сферум. Успешным участникам обещают вручить сертификаты и подарки в конце практики. Руководитель «Сферума» Рубен Акопов подчеркнул, что их команда помогает молодёжи получить полезные навыки и познакомиться с востребованными профессиями в современном мире.