VK открыл доступ к итогам 2024 г. для всех пользователей

ВКонтакте запустила новый сервис «Мой 2024», где пользователи могут узнать, как прошёл их год в соцсети. Чтобы увидеть свои итоги, нужно просто потрясти виртуальный снежный шар с изображением Дома ВКонтакте.

Сервис «Мой 2024» показывает, сколько времени вы провели в ВКонтакте, сколько видео посмотрели, клипов пролистали и музыки послушали. Вы узнаете, с кем переписывались чаще всего, какие стикеры использовали больше всего. Результаты можно сохранить или поделиться ими в своей истории.

Также в сервисе запущен «Фестиваль подарков», где каждый день можно выиграть разные призы, начиная от голосов и эмодзи-статусов до скидок и подарков в реальном мире. Для этого нужно выполнять задания, чтобы получить билеты на розыгрыш суперпризов, среди которых есть и автомобили.