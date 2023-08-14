VK открыл доступ к приложению для просмотра видео для пользователей iOS

Популярная социальная сеть VK выпустила бета-версию нового мобильного приложения «VK Видео» для устройств на iOS. Это приложение позволяет пользователем смотреть широкий ассортимент видео — от эксклюзивных шоу и видео блогеров до фильмов и сериалов.

Важно отметить, что в процессе бета-тестирования функциональность и алгоритмы приложения будут усовершенствованы с учётом отзывов пользователей. Полноценный запуск «VK Видео» ожидается осенью.

Это приложение было представлено на Android в мае, где оно получило положительные отзывы. Оно предлагает витрину рекомендаций, плейлисты, улучшенный поиск по каталогу и множество других функций, включая возможность просмотра в фоновом режиме.

Ранее глава VK Владимир Кириенко объявил о планах разработать отдельное приложение «VK Видео», и это новое приложение является шагом к близкому сравнению с YouTube.