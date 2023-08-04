VK пересадит чиновников на российские программы для работы

Соцсеть ВКонтакте (VK) получила сделку на автоматизацию работы госслужащих. Это действие связано с переводом чиновников на специальную платформу для работы. Этот проект разрабатывается с начала 2020-х годов.

VK стала победителем конкурса на этот проект, и была единственным претендентом. За первый этап работы им платят около 2,5 миллионов рублей. Суть проекта в том, чтобы улучшить рабочие места госслужащих, переведя их с Telegram на внутренние российские сервисы.

Это значит, что более 300 тысяч чиновников должны будут использовать специальный мессенджер VK Teams, в котором есть чаты, календарь, хранилище данных и многое другое. Сначала этот проект начали разрабатывать в 2021 году, и первые пользователи начали использовать его в апреле 2023 года.

Общий бюджет на это изменение в системе составляет больше 900 миллионов рублей. Весь процесс планируется завершить к концу 2024 года. Сейчас уже подключены 32 ведомства к этой новой системе. Сначала об этом проекте стало известно в июне 2022 года, когда правительство объявило о своих планах перевести чиновников на внутренний сервис.