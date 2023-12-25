VK раскрыли число пользователей, подключивших VK ID в 2023 году

В 2023 году количество людей, использующих двухфакторную аутентификацию в сервисах VK, достигло 16 миллионов человек. Это увеличение составило 21% в «ВКонтакте» и 15% в «Одноклассниках». Двухфакторная аутентификация обеспечивает дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждение входа через SMS, звонок или генерацию одноразовых паролей.

VK ID, предоставляющий единую систему входа, также стал популярным: месячная активная аудитория достигла 91 миллиона пользователей, увеличившись на 14,6% по сравнению с предыдущим годом. Этот метод аутентификации используется более 500 миллионов раз в месяц. В «Одноклассниках» в 2023 году внедрили нейросеть, снизившую количество жалоб на киберсталкинг на 25%.

VK продолжила развивать программу Bug Bounty, выплатив более 34 миллионов рублей исследователям безопасности. Максимальная выплата составила почти 2,5 миллиона рублей. Обработано более 1,5 тысячи отчётов, и в программу добавлены новые сервисы: Skillfactory, умная колонка «VK Капсула» и VK Customer Experience Hub.