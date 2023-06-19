ВК рассказал о выходе аудиокниг на платформе

Компания VK планирует развивать свой бизнес в сфере аудиокниг. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на источники в крупных издательствах и сервисах цифровых книг.

Согласно информации издания, VK добавит аудиокниги в свой музыкальный сервис «VK Музыка» в ближайшие месяцы. Они уже ведут переговоры с несколькими издательствами. Однако пока неясно, каким образом будет осуществляться монетизация аудиокниг и какая будет комиссия площадки за размещение контента.

В 2022 году на российском рынке цифровых книг появились несколько крупных игроков: МТС запустила сервис «Строки», «Яндекс» включил платформу «Букмейт» в подписку «Плюс» и добавил аудиокниги в музыкальный стриминг «Яндекс Музыка». Согласно «Ведомостям», «VK Музыка» может стать вторым российским аудиостримингом с книжным контентом. Месячная аудитория музыкального сервиса VK на начало 2023 года составляла более 41 миллиона человек.

В прошлом году группа компаний «Литрес» стала лидером в сфере цифровых книг и аудиокниг, занимая около 66% всего рынка и около 90% сегмента аудиокниг. По данным «Литрес», в 2022 году сегмент аудиокниг в России снизился на 10%, а рынок цифровых книг показал нулевую динамику, составив 11 миллиардов рублей. Одной из причин снижения аудиокниг на российском рынке, по словам Олега Новикова, совладельца издательской группы «Эксмо-АСТ», стал уход сервиса Storytel в октябре 2022 года.