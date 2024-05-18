VK разработает технологию безопасного обмена данными для бизнеса

VK тестирует новую технологию Data Clean Room, которая помогает бизнесу работать с данными партнёров в безопасной среде. Это позволяет компаниям делиться информацией, обучать и использовать аналитику без риска утечки данных. Первым на практике новую технологию применила сеть магазинов косметики РИВ ГОШ.

По словам представителей, современный маркетинг требует активного использования данных для персонализации коммуникаций с клиентами. Для этого необходима безопасная технологическая инфраструктура, которая обеспечивает сбор, обработку и применение данных в аналитике. Решение VK позволяет компаниям совместно работать с данными, обучая алгоритмы и анализируя информацию о покупателях.

Совместные усилия РИВ ГОШ и их партнёров при тестировании аудиторных сегментов на базе искусственного интеллекта направлены на увеличение знаний о продукции и мотивацию к покупке. Это делается через персонализированные коммуникации, основанные на аналитике данных, которая строится на платформе VK Customer Experience Hub.