VK разработала ПО для работы с потоковыми данными

Облачная платформа VK Cloud представила новый сервис Cloud Flink для обработки потоков данных в реальном времени. Он использует технологии Apache Flink и Kubernetes, что делает его идеальным для создания высоконагруженных продуктов и разработки искусственного интеллекта. Сервис легко разворачивается в облаке за считанные минуты без необходимости дополнительных затрат на установку, что делает его доступным как для продуктовых, так и для тестовых задач.

Cloud Flink обеспечивает автоматическое масштабирование, позволяя выполнять тысячи задач одновременно и эффективно использовать доступные ресурсы. Это особенно полезно при внезапных изменениях нагрузки — сервис автоматически увеличивает или уменьшает потребление облачных ресурсов в зависимости от текущих нужд проекта.

С помощью Cloud Flink компании могут создавать IoT-системы, обрабатывать данные в режиме реального времени и анализировать поведенческие паттерны аудитории. Это особенно актуально для разработки рекомендательных систем, где важно быстро предлагать пользователям релевантный контент или товары на различных платформах.