Наука и технологии
Опубликовано 23 июня 2024, 22:58
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VK разработала ПО для работы с потоковыми данными

Сервис получил название Cloud Flink
В России разработали ПО для работы с большими данными, получаемыми в потоковом режиме
VK разработала ПО для работы с потоковыми данными
© Paul Hanaoka

Облачная платформа VK Cloud представила новый сервис Cloud Flink для обработки потоков данных в реальном времени. Он использует технологии Apache Flink и Kubernetes, что делает его идеальным для создания высоконагруженных продуктов и разработки искусственного интеллекта. Сервис легко разворачивается в облаке за считанные минуты без необходимости дополнительных затрат на установку, что делает его доступным как для продуктовых, так и для тестовых задач.

Cloud Flink обеспечивает автоматическое масштабирование, позволяя выполнять тысячи задач одновременно и эффективно использовать доступные ресурсы. Это особенно полезно при внезапных изменениях нагрузки — сервис автоматически увеличивает или уменьшает потребление облачных ресурсов в зависимости от текущих нужд проекта.

С помощью Cloud Flink компании могут создавать IoT-системы, обрабатывать данные в режиме реального времени и анализировать поведенческие паттерны аудитории. Это особенно актуально для разработки рекомендательных систем, где важно быстро предлагать пользователям релевантный контент или товары на различных платформах.

Источник:itweek.ru
Автор:Николай Шелофастов
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