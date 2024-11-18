VK сделает публичной техническую часть своих проектов

VK планирует активно развивать направление открытого программного обеспечения, выкладывая исходный код своих продуктов и инструментов в Open Source. По данным СМИ, в компании готовятся к публикации элементов IT-систем, библиотек для разработчиков, ИИ-моделей и решения Tarantool, которое используется для большинства внутренних сервисов VK. Для этого уже зарегистрированы домены opensourcevk.ru и vkopensource.ru, которые станут площадками для размещения ссылок на открытые репозитории.

Как сообщил источник, близкий к VK, компания намерена систематически выкладывать свои разработки на GitHub и, возможно, на отечественные платформы для работы с исходным кодом. Это будет сопровождаться подробной документацией, чтобы разработчики могли легко внедрять решения VK в свои проекты. Официальное объявление о новом курсе на открытость планируется сделать до конца года.

VK собирается сосредоточиться на нескольких ключевых направлениях, включая публикацию IT-систем, продуктов и инструментов. В компании считают, что такие шаги помогут усилить позиции VK на рынке и привлечь внимание разработчиков. Этот подход также позволит активно продвигать использование открытых технологий в российской IT-сфере.