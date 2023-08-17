VK создала закрытый клуб для админов пабликов

VK запустила «Акселератор сообществ» — это клуб для админов пабликов на «ВКонтакте». Здесь авторы могут учиться улучшать свои группы, используя разные полезные методы. Это сообщили в пресс-службе VK.

Сейчас в клубе участвуют примерно 3000 человек. Сначала можно вступить только по приглашению, но позже все авторы смогут подать заявку. Внутри клуба будут проводить марафоны, встречи для общения и обмена опытом, групповые разговоры, задания, онлайн-уроки и случайные виртуальные встречи. В будущем планируют также реальные встречи для тех, кто захочет лично познакомиться.

Участников поделили на четыре группы по количеству подписчиков, и авторы каждой группы работают над схожими темами. У каждого паблика и темы свои задачи. Но все участники объединены в одном месте, чтобы обмениваться опытом.

Мария Воробьёва, которая управляет сообществами на VK, сказала, что в «Акселераторе» участвуют самые активные авторы. Это те, кто развивает свои паблики и делает хороший контент.

Среди экспертов проекта — команда VK по работе с сообществами, Тимур Тахаутдинов из агентства Digital42, Феликс Зинатуллин из Церебро Таргет, Алексей Устьянцев из рекламного агентства «Пикчер», Инна Лин из Рамбутан-Studio, Евгения Демина из Prodocline и другие.